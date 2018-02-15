Тбилиси, 15 февраля, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Правительство Грузии продолжает поддержку малого бизнеса и с этой целью разработало новую инициативу по понижению налогообложения малых предпринимателей, заявил на заседании правительства 15 февраля премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Флаг Грузии

По его информации, пакет законопроектов разработан министерством финансов Грузии и предусматривает сокращение налога с оборота для малого бизнеса с нынешних 5% до 1%.

«Мы выступаем с новой инициативой, и я хочу поблагодарить Мамуку Бахтадзе, который инициировал очень интересный законодательный пакет. Новая налоговая инициатива предусматривает введение льготного режима налогообложения для малых предпринимателей. В частности, мы в 5 раз сокращаем налог с оборота и вместо 5% он составит 1%», — сообщил премьер.

Еще одной мерой, которая, по мнению Квирикашвили, будет способствовать развитию малого бизнеса, станет повышение предельного объема годового оборота для малого бизнеса.

«Если сегодня малым бизнесом считается предприятие с оборотом до 100 тысяч лари, то после принятия соответствующих законодательных изменений оборот малых предприятий повысится до 500 000 лари, и это станет большим спасением для предпринимателей», — заявил премьер-министр и выразил надежду, что новые поправки станут своего рода «новым кислородом» для малого бизнеса и позволят бизнесменам развивать свои предприятия.