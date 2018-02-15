Вашингтон, 15 февраля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Военное ведомство США в 2019 финансовом году планирует закупить 261 комплект израильской системы активной защиты бронетехники Trophy, сообщает 15 февраля портал armyrecognition.com

Israel Defense Forces Израильский танк, оснащённый комлексом активной защиты Trophy

Израильские комплексы активной защиты (КАЗ) Trophy будут устанавливаться на американские основные боевые танки Abrams M1A2. Указанного количества комплексов может хватить для оснащения танков трех бригад армии США.

Стоит отметить, что Пентагон планирует оснастить этими комплексами танки военных частей, размещенных в Европе.

Напомним, системы или комплексы активной защиты танков в настощее время производятся только в России (КАЗ «Афганит») и в Израиле (КАЗ Trophy и Iron Fist).

Как сообщало ИА REGNUM, комплексы активной защиты танков предназначены для обнаружения и уничтожения на подлёте реактивных боеприпасов типа ракет или гранат РПГ, нацеленных на танк. В настоящее время ведутся работы по обеспечению способности КАЗ уничтожать не только реактивные боеприпасы, но и подкалиберные бронебойные снаряды, угрожающие танку.