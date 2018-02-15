Астана, 15 февраля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. В Казахстане для повышения авторитета профессии учителя предложили ужесточить ответственность за оскорбление и насилие над педагогами. Такой запрос премьер-министру республики Бакытжану Сагинтаеву направила депутат сената парламента Казахстана Динар Нукетаева, сообщает 15 февраля Sputnik Казахстан.

Школьники в Темиртау. 1950-е

Сенатор ссылается на инициативу, выдвинутую в России, где предлагается рассматривать насилие над педагогами как насилие над представителями власти.

По её мнению, авторитет профессии учителя в Казахстане стремительно падает. Учителя и чиновники позволяют себе оскорбления в адрес педагогов. Сенатор считает, что в настоящее время образ — это слабый человек с попранными правами.

Кроме этого, Нукетаева предложила запретить использовать в школе телефоны и гаджеты по аналогии с запретом, действующим в государственных учреждениях республики.

Депутат сената также обратила внимание на то, что среди учителей лишь 18% мужчины.

«Есть мнение, что из-за этого ученики мужского пола будут вести себя по-девчачьи», — считает Нукетаева.

Она предложила разработать комплекс мер по привлечению мужчин в профессию учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра образования Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что с января 2018 года заработные платы учителей в школах республики увеличатся на 30%. Однако повышение коснулись только учителей 1, 2, 5 и 7 классов. С сентября 2018 года повышение ждет учителей 3, 6 и 8 классов. Учителя остальных классов получат повышение в 2019 и 2020 годах.