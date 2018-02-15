Москва, 15 февраля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала подробный комментарий, касающийся гибели российских граждан в Сирийской Арабской Республике под ударами стратегической авиации ВВС США. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 15 февраля, на регулярном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Захарова напомнила, что сперва американское агентство Bloomberg, а за ним и другие американские СМИ, в том числе CNN, The New-York Times и Washington Post, вышли с якобы разоблачительными материалами о том, что «множество российских военных» якобы погибли под ударами американских самолетов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

«Bloomberg сначала называет 200 человек, потом в статье речь идет о сотне. CNN говорит о «более, чем сотне». Тему подхватила и газета «Нью-Йорк Таймс». Правда, у них счет идет «всего лишь» на десятки погибших», — напоминает Захарова.

При этом вскоре выяснилось, что ещё до того, как американские СМИ стали распространять эту ложь, вброс на эту тему сделали на одном из своих информационных каналов антиправительственные сирийские боевики. При этом «оппозиционеры» зачем-то взяли фотографию поверхности Марса и наложили на неё изображение уничтоженной военной техники (предположительно украинской), датированное июлем 2014 года.

Все происходящее Захарова назвала «классической дезинформацией». Ни о какой «гибели сотен российских граждан» речи не идёт.

По предварительным данным, речь идёт о гибели пяти человек, и доподлинно не известно, являются ли они гражданами России. Также известно, что в результате боестолкновения, о котором, собственно, идёт речь, несколько человек получили ранения.

«Все это требует проверки, в частности, и в первую очередь гражданства — являются ли они все гражданами России или других стран», — подчеркнула Захарова.

Она также особо подчеркнула, что речь вообще не идёт о российских военнослужащих.

Российским властям совершенно понятно, для чего такую дезинформацию распространяют международные террористы и американские СМИ.

«Хотела бы отметить, что подобный информационный штурм происходит именно с американской стороны, которая уже многие месяцы обвиняет Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, в частности, в выборы американского президента, в том числе и довольно забавными способами — через соцсети», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова предложила администрации США проинформировать американские СМИ о том, сколько именно гражданских лиц — граждан США находились в Ираке во время американской оккупации как по линии американских частных военных компаний, так и по другим линиям.

«Сколько погибло? Уверяю вас, эти цифры многих могут шокировать. Займитесь лучше собой, нежели заниматься дезинформацией в отношении Российской Федерации», — посоветовала Захарова.

Также представитель МИД РФ напомнила вполне очевидные истины, что в зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ. Цели пребывания этих людей в «горячих точках» разные, в том числе и участие в боевых действиях. Эти люди не обращаются в государственные органы за оформлением своего выезда в «горячие точки».

«Они попадают в зону боевых действий самыми различными путями, в том числе и нелегальными. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится — крайне затруднительно», — констатировала Захарова.