Москва, 15 февраля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. На Западе плохо понимают, какую роль стала играть Россия в Сирии, на Ближнем Востоке, считает политолог Александр Рар. Об этом он заявил 15 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Tim Rademacher Солдаты бундесвера

«Китай и Россия сближаются, — отметил он. — Создаётся евразийский экономический рынок — на Востоке, а не в Европе. Создаётся энергетический рынок. На Западе над этим смеялись, но теперь понимают, что всё не так уже и смешно».

В то же время он рассказал, что сегодня в бундестаге ФРГ обсуждается вопрос, чтобы одним из главных миротворческих контингентов в войсках ООН, которые могут прийти на территорию Украины, были части бундесвера.

«Предполагается, что это будут нейтральные войска, которые станут разводить враждующие стороны, — пояснил Рар. — Кроме того, эти «голубые каски» должны обеспечить свободные выборы на юго-востоке Украины».

В свою очередь, другой участник передачи, украинский социолог Евгений Копатько отметил, что Польша, проводя на Украине свою политику, добилась многого, и та уже по факту «стала антирусским проектом».

Напомним, что о готовности Берлина предоставить своих военных в будущей миротворческой миссии в Донбассе 14 февраля заявил член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс. По его словам, Христианско-демократический союз Германии (ХДС), Христианско-социальный союз Германии (ХСС) и СДПГ в документе о создании «большой коалиции» отметили, что миссия ООН в Донбассе приведёт к миру в регионе.

Любопытно, что другой немецкий политик — член немецкой партии «зелёных» Катя Койль заявила, что поддержка Германией ввода миротворцев в Донбасс должна зависеть в первую очередь от интересов ФРГ.