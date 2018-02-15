Хартум, 15 февраля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Соединенные штаты «глубоко обеспокоены» нарушением прав человека в Судане, 15 февраля передает агентство Associated Press.

Nicolas Raymond Флаг Судана

С заявлением о продолжающихся нарушениях в области прав человека к властям африканской страны обратилось посольство США в Судане.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися арестами и задержаниями сотен политических лидеров, активистов и простых граждан», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты США заявляют, что «верят в право каждого суданца на получение основных свобод, включая право на мирные собрания без каких-либо обвинений».

Напомним, США «глубоко обеспокоены» нарушением прав человека в Судане очень давно: африканская страна находилась под американскими санкциями в течение 20 лет.

Тем не менее, в октябре 2017 года Соединенные штаты сняли большую часть санкций с Судана, в ответ на «прогресс» с правами человека.

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