Архангельск, 15 февраля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Скандальное решение архангельского суда, приговорившего 59-летнего жителя области Михаила Листова к денежному штрафу за публикацию в соцсети фотографии с Парада Победы 1945 года, отменено. После шквала возмущения со стороны СМИ и общественников Архангельский областной суд 15 февраля отменил решение Исакогорского районного суда Архангельска, судья которого Елена Костылева сочла фото «демонстрацией нацистской символики», да еще и заявила, что публикация снимка «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Алексей Михайлов. Поверженные знамёна. Парад Победы

Сегодня же вышестоящая инстанция признала очевидное: наличие нацистской символики в кадре не обязательно является ее «демонстрацией», поскольку это — неотъемлемая часть исторического события.

«Обстоятельства этого дела не позволяют прийти к выводу, что житель Архангельска осуществлял демонстрацию именно нацистской атрибутики или символики. Он демонстрировал исторический снимок Парада Победы», — заявила, комментируя решение, пресс-секретарь областного суда Ксения Соловьёва.

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Что еще более важно, в тот же день, 15 февраля, в Государственную думу сенатором Антоном Беляковым внесен законопроект, уточняющий ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики или атрибутики. В соответствии с проектом, ответственность по пресловутой ст. 20.3 КоАП не распространяется «на случаи использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда которых запрещена федеральными законами, в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания нацизма и (или) фашизма».

Парад перед поверженным рейхстагом. 1945

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По словам самого автора законопроекта, его появление вызвано в том числе и архангельским скандалом. В случае принятия Госдумой предложенных поправок череде абсурдных судебных приговоров о «пропаганде нацизма», будем надеяться, настанет конец.

К сожалению, случай с Листовым был далеко не единичным: так, в Смоленске жительница города была оштрафована за публикацию фотографий собственного дома, где в годы Великой Отечественной размещался фашистский штаб; жительницу Краснодара наказали за публикацию в соцсети исторических фото и советских карикатур 1940-х годов, на которых высмеивается фашизм…

И, наконец, ИА REGNUM вправе ожидать от того же Архангельского областного суда отмены приговора внештатному автору агентства, краеведу Владимиру Станулевичу, которого судья Октябрьского районного суда города Архангельска Юрий Попов приговорил к штрафу за «размещение свастики» в соцсетях — сиречь, фотосвидетельства о марширующих под нацистским флагом украинских националистах.

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