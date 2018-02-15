Москва, 15 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. На официальном портале мэрии Москвы появился раздел «Московский призыв» — новый спецпроект для призывников, благодаря которому они смогут получить актуальную информацию о службе в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Mil.ru Призывники

В разделе можно узнать о сроках проведения призывных кампаний в Москве, получить информацию о подготовке к военной службе и её видах, как и где пройти медкомиссию и кто имеет право на отсрочку. На странице также можно найти контактную информацию ряда организаций, которые помогут получить ответы на актуальные вопросы, и карту военных комиссариатов города Москвы.

«Это безусловно полезный для настоящих и будущих призывников раздел на сайте мэрии. Неизвестность всегда пугает, но в данном случае о том, к чему следует готовиться молодым людям, можно получить исчерпывающую информацию», — подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Отметим, призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для педагогических работников призыв проводится только один раз в год: с 1 мая по 15 июля. При этом повестку призывникам могут прислать и раньше, например, если они стоят на воинском учёте или сотрудники военкомата хотят уточнить личные данные либо иную информацию. Призыву подлежат юноши старше 18, но младше 27 лет, зарегистрированные или постоянно живущие в Москве, которые не имеют отсрочки или освобождения от службы в армии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Минобороны РФ открыло горячую линию для призывников. Офицеры Генштаба ВС РФ смогут предоставить призывникам и их родственникам полную информацию по всем вопросам призыва на военную службу.

Отметим, в ходеосеннего призыва 2017 года в соответствии с указом президента России на службу в армию было направлено 134 тыс. человек. Число призывников сократили на 10 тыс. человек в сравнении с осенней кампанией 2016 года.

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