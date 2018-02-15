Москва, 15 февраля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Мособлдуме проголосовали за расширение списка должностных лиц, которым запрещено иметь вклады за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 15 февраля. По словам заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина, речь идёт о запрете для руководителей муниципальных и государственных учреждений иметь зарубежные счета. Так, проект внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу противодействия коррупции рассматривался на заседании Мособлдумы.

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«Идея законопроекта проста: запретить руководителям государственных и муниципальных бюджетных учреждений, их жёнам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета в зарубежных банках, хранить деньги и ценности в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Напомню, такая норма уже давно действует в отношении государственных и муниципальных служащих. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно логично, что такой же запрет должен распространяться и на руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений, которые, по сути, «сидят» на бюджетных деньгах. Ни для кого не секрет, что сфера МБУ и ГБУ довольно коррупционная, и скандалы, связанные с хищениями, злоупотреблениями, превышениями должностными полномочиями встречаются в таких предприятиях довольно часто», — подчеркнул Чистюхин.

Отметим, президентские законопроекты о запрете чиновникам и госслужащим иметь счета за рубежом Государственная дума РФприняла в 2013 году. Также запрещается иметь акции и облигации зарубежных эмитентов.

Запрет распространяется на депутатов, сенаторов, министров — лиц, замещающих государственные должности РФ, должности первого заместителя и заместителей генпрокурора РФ, должности членов совета директоровЦентрального банка, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент РФ, правительство или генпрокурор.

В том числе нормы касаются супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, прописано обязательное декларирование недвижимости за рубежом с указанием источников средств, за счёт которых имущество было приобретено.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, европейские банки стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

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