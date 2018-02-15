Москва, 15 февраля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Привлечение в агропромышленный комплекс (АПК) России иностранных инвесторов будет способствовать упрощению таможенных процедур и тем самым поможет увеличить сельскохозяйственный экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

«Сегодня самой перспективной площадкой для экспортно ориентированных предприятий АПК является рынки Юго-Восточной и Средней Азии, которые характеризуются высокой плотностью населения и стремительным экономическим ростом. Однако всевозможные ограничения и требования к сельскохозяйственной продукции осложняют доступ российским товарам на эти рынки», — заявил Монкевич.

Так, например, в Китай, практически не экспортируется молочная продукция, а по мясной продукции ограничения были сняты только в конце 2017 года. Проблемы есть и с выходом на другие рынки азиатско-тихоокеанского региона, утверждает эксперт.

«Лоббирование интересов сельхозпроизводителей на политическом уровне — это один из инструментов продвижения российских товаров на иностранные рынки. Второй вариант — это инвестиционное взаимодействие. Потенциал российского АПК огромный, инвесторы в отрасли получают многочисленные льготы: по налогам, по субсидированию инвестиционных затрат, по субсидированию экспортных затрат и так далее. В стране созданы благоприятные условия для появления и развития сельскохозяйственных предприятий, чем и необходимо привлекать иностранных инвесторов», — заявил он.

По его словам, примеры подобного сотрудничества уже есть. Например, вьетнамская компания TH True Milk инвестирует в создание на Дальнем Востоке и в европейской части России нескольких молочных комплексов полного цикла — общий объём инвестиций оценивается в 2,7 млрд. долларов. Китайские инвесторы также активно инвестируют в АПК в Приморье, на Алтае, других регионах России.

«Страны-инвесторы становятся сами заинтересованы в упрощении таможенных процедур при торговле сельхозпродукцией. Поэтому привлечение в сферу АПК иностранных инвесторов будет способствовать открытию экспортных рынков», — отметил Монкевич.

«Площади сельхозземель, в том числе плодородных, запасы пресной воды, благоприятные климатические условия и сразу несколько климатических поясов, позволяющих выращивать самые разнообразные сельскохозяйственные культуры — все это формирует огромный потенциал для развития экспортного АПК», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на инвестиционном форуме в Сочи первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России к 2025 году может вырасти до 30 млрд долларов в год. Он также отметил, что в 2017 году Россия экспортировала продукции агропромышленного комплекса на 20,1 млрд долларов.