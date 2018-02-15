Москва, 15 февраля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. В России сложились целые бюрократические системы, переполненные бесполезными работниками, считает политолог, бывший вице-губернатор Воронежской области Андрей Колядин. Об этом он 15 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, посулившего сокращение трети чиновничьего аппарата страны в случае реализации программы цифровизации государственного управления.

Леонид Соломаткин. Пирушка. Купец угощает чиновников по выгодному подряду. 1872

«Так можно сделать, — согласился Колядин. — Если на этот процесс смотреть с точки зрения логики, с точки зрения математических расчётов и моделирования. Действительно, есть целый ряд чиновничьих функций, которые нормально исполняют автоматизированные системы. Сейчас, например, очень многие процессы осуществляются через портал госуслуг. Сначала автоматизируется система подачи заявок, потом подготовка документов, а с появлением системы электронной подписи их теперь можно сразу заверять соответствующим образом. В результате получается, что целые блоки тех задач, которые прежде лежали на чиновничестве, сейчас выполняются автоматическим путём».

Однако в реальности, по словам Колядина, есть странный процесс, описанный во многих сатирических произведениях: сокращение чиновничьего аппарата приводит к его увеличению.

«Это некий парадокс, — признался эксперт. — Я, принимая участие в сокращении чиновничьего аппарата, приходил к тому, что он разрастался ещё больше, чем был. Был случай, когда сокращение было на 50%. Из 1200 человек мы оставили 600 человек. Через некоторое время работало уже даже более 1200 человек».

Сложность ситуации, по мнению Колядина, состоит в том, что наряду с теми немногочисленными чиновниками, которым нравится сложность работы, большинство бюрократов стремятся минимизировать свои усилия по выполнению той или иной работы за счёт разрастания аппарата.

«Для того чтобы выполнить ту или иную функцию, её разбивают на подфункции, под эти подфукнции набирают персонал, — объяснил эксперт. — Другая проблема — это многочисленные родственники, которые приходят к тому или иному руководителю и просят устроить их дочь, сына, внука, зятя и так далее».

Он отметил, что трудоустроившиеся таким способом люди работать не умеют и не хотят, и в России уже сложились целые системы, наполненные именно таким персоналом.

«У нас, например, есть очень серьезная, очень заслуженная организация, вхожая к президенту, и там целые отделы заполнены чьими-то сыновьями и дочками, — рассказал Колядин. — Начальник отдела не может им даже распоряжения давать — настолько звонкие у них фамилии. С этим тоже ничего не сделаешь».

Таким образом, по мнению Колядина, хотя то, о чём говорит Кудрин, в принципе возможно, следует задаться вопросом «а будет ли это?». При этом эксперт согласился с тем, что, скорее всего, цифровые мечты бывшего главы Минфина разобьются «о суровый чиновничий быт».

«Конечно, можно выпустить приказ и в соответствии с ним уволить 30% чиновников, — уточнил эксперт. — Сколько раз такое было? У меня один из родственников работает в правоохранительных органах. Он офицер среднего звена, которого включают в группы захвата. Так вот, сокращали именно их. Не клерков, не полковников, а их, капитанов и майоров, которые ежедневно рискуют своими жизнями. Раньше они работали сутки через трое. Сейчас через сутки. На них навесили кучу функций, но платят прежнюю зарплату».

Напомним, что Алексей Кудрин, выступая на российском инвестиционном форуме в Сочи, предсказал сокращение чиновников в рамках цифровизации государственного управления. По его словам, реализация программы «Цифровая экономика» сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вместе с тем он поведал о больших затратах на реализацию этой программы, так как в ближайшие шесть лет цифровизация-де будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих технологических архитектур.