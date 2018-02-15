Санкт-Петербург, 15 февраля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение в отношении нового стадиона на Крестовском острове Северной столицы. Как сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, документ подписан сегодня, 15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Стадион «Санкт-Петербург»

Соглашение заключено между Санкт-Петербургом и ООО «Зенит-Арена», дочерней компанией АО «Футбольный клуб «Зенит». Его подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров АО «Футбольный клуб «Зенит», глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По соглашению город передает весь имущественный комплекс стадиона, который сейчас носит название «Санкт-Петербург», в управление концессионеру. Футбольный клуб, в свою очередь, получает право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. Арендная плата составит 1 рубль в год.

Клуб обязуется вести техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы.

«К первоочередным задачам по развитию стадиона относится оборудование мест общественного питания, модернизация инженерных систем футбольного поля, закупка техники для эффективного и качественного обслуживания», — отметили в Смольном.

Согласно подписанному документу, концессионер планирует инвестировать в модернизацию и развитие стадиона не менее 500 млн рублей до 2023 года.

Отдельно прописано обязательство концессионера обеспечить проведение на стадионе матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и иных международных спортивных мероприятий по инициативе города.

В Смольном считают, что соглашение Санкт-Петербурга и самой титулованной городской футбольной команды даст возможность петербуржцам и гостям города воспользоваться в полной мере многопрофильным спортивным объектом мирового уровня.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам, эксплуатация стадиона может ежегодно обходиться концессионеру в 1,3 млрд рублей. К 2065 году эта сумма может достичь 2,8 млрд рублей. Помимо стадиона площадью около 289 тыс. кв. метров, «Зениту» отдадут вспомогательную инфраструктуру: кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, нужные для эксплуатации и парковок.

Напомним, за 10 лет в строительство стадиона на Крестовском острове было вложено более 43 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Эта сумма не окончательная, поскольку на приспособление стадиона к ЧМ-2018 и благоустройство прилегающей территории продолжают тратиться немалые средства.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал, а также матч за третье место.