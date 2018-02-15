Бейрут, 15 февраля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенным Штатам не удастся «вернуть назад» тяжелое вооружение, переданное курдским отрядам самообороны YPG, 15 февраля передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Kурдские бойцы YPG

Согласно заявлению Тиллерсона, сделанному в ходе официального визита в Ливан, США не смогут этого сделать, потому что «никогда не давали тяжелого оружия» YPG.

Напомним, ранее с требованием прекратить поддержку курдских отрядов YPG к США обратилась Турция — вице-премьер Турции Бекир Боздаг, в частности, коснулся «вооружения и обучения» курдов со стороны американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в ходе ливанского визита Тиллерсон уже делал яркие заявления о войне в Сирии и ее участниках.

В частности, глава Госдепа признал, что «Хезболла» является «частью политического процесса Ливана», однако предостерег группировку от ведения боевых действий за рубежом.