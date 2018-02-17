Вашингтон, 17 февраля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Взятый примерно месяц назад курс Белого дома на уменьшение контактов с прессой привел к результату: единое информационное пространство в США теперь отсутствует. Перед аудиторией возникают две различные картины, две реальности, содержание которых зависит от источника — будь им твиттер Трампа или канал CNN. Да, разница в оценке была и раньше, но кардинальное отличие теперь в том, что разнится сама повестка. О происходящем в американской медиасфере пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, в реальности Трампа главным оказалось преодоление «остановки правительства», когда буквально в последний момент удалось сломать сопротивление демократов, и конгресс принял блокировавший работу правительства билль о финансировании вооруженных сил в ближайшие два года. Кроме того, администрация президента представила давно обещанный план возрождения американской инфраструктуры, а также передала конгрессу проект бюджета на 2019 финансовый год.

Параллельная реальность оппозиционной прессы же оказалась следующего содержания. Самым главным поводом для обсуждения стал достаточно высокопоставленный сотрудник Белого дома Роб Портер, обвиненный сразу обеими бывшими женами в домашнем насилии. Оппозиционная пресса жадно вцепилась в эту новость и принялась терзаться вопросами: как вообще может такой человек работать в Белом доме, или, может, там все такие и такое поведение находит одобрение? Официальные ответы о том, что на рабочем месте Портер ничего подобного не совершал, и позитивная оценка одной из бывших жен профессиональных качеств Портера не остановили травлю. Портер подал в отставку.

Еще одним важнейшим событием, обеспокоившим медийную реальность, стало высказывание Трампа семимесячной давности о том, что хорошо бы провести в Вашингтоне военный парад. Побывавший на параде во Франции Трамп был впечатлен увиденным, но пресса не разделила его позитива, а принялась оценивать стоимость такого парада и его соответствие американской культуре, быстро забыв, что повод случился во Франции и объявив парады как таковые — свойством диктатур типа КНДР.

Что еще происходит в двух реальность пропрезидентских и антипрезидентских СМИ США и каков действительный курс страны, читайте в статье: Гримасы в кривом зеркале: Трамп и пресса

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