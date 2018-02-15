Севастополь, 15 февраля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Около 700 жителей города-героя Севастополя к настоящему моменту подали заявления о голосовании на президентских выборах не по прописке, а по месту фактического пребывания, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

«В четыре территориальные избирательные комиссии уже подано 300 заявлений. В МФЦ — около 400 заявлений, более точных данных пока нет», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Севизбиркома.

Также отметим, что 2018 году в Севастополе зарегистрировано 311 тысяч 168 избирателей, а в 2015 году их было — 304 тысячи 126.

В Севастополе во время президентских выборов 18 марта 2018 года будет работать 182 избирательных участка. В начале февраля после их проверки выяснилось, что три здания находятся в аварийном состоянии и непригодны для проведения выборов. Городские власти не смогли выделить другие помещения и решили установить временные модульные участки за счёт экономии средств департамента общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на первых в истории города выборах губернатора в сентябре 2017 года была зафиксирована крайне низкая явка — чуть более 30%.

По мнению политолога Анатолия Филатова, кроме всего прочего, это свидетельствует о безразличии граждан к процессу распределения властных полномочий, отстранённость от политических отношений.

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