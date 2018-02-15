Бейрут, 15 февраля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров с высшим руководством Ливана призвал шиитское движение «Хезболла» прекратить операции за рубежом, 15 февраля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По мнению Тиллерсона, участие «Хезболлы» в боевых действиях на территории соседних государств — прежде всего в Сирии — «увеличивает кровопролитие» на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее 15 февраля Тиллерсон признал, что «Хезболла» является «частью политического процесса Ливана».

Также глава Госдепа провел встречу с президентом Ливана Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри — оба они считаются союзниками Ирана и ливанской «Хезболлы».

Отметим, «Хезболла» признана террористической организацией в США, а также в Израиле, который является ключевым союзником действующего президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.