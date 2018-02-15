Анкара, 15 февраля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. США должны прекратить попытки изменить позицию Анкары по Сирии, заявил 15 февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Kurdishstruggle Курдский боец

По информации агентства Anadolu, Боздаг призвал Вашингтон прекратить попытки переубедить Турцию в том, что курдские отряды на территории Сирии, которые вооружают и обучают США, созданы лишь для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анкара считает подконтрольные США отряды сил самообороны сирийских курдов (YPG) террористами и действия Вашингтона по их поддержке создают кризис в отношениях Турции и США.

«США должны признать реалии, а не предпринимать попыток переубедить Турцию… Вооружение и обучение YPG, сотрудничество американских военных с террористами — самая большая ошибка в отношении Турции, это недопустимо с точки зрения Анкары», — сказал Бекир Боздаг.

«США пора перестать считать себя умнее всех», — добавил вице-премьер Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, армия и полиция Турции с 20 января проводят на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов, базирующихся в сирийском Африне. Вместе с силовиками Турции действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осуждает действия Турции в Африне.

Вашингтон утверждает, что турецкая операция вынуждает курдские отряды «отвлекаться» от борьбы с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).