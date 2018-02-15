Москва, 15 февраля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Руководство «Единой России» поставило региональным отделениям партии задачу привлечь к работе максимальное количество участников конкурса «Лидеры России».

Лидерыроссии.рф Финал конкурса «Лидеры России»

Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на первой встрече с финалистами и победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», отметив, что соответствующее поручение было дано секретарям региональных отделений.

Во встрече также приняли участие заместители секретаря Генсовета партии Ольга Баталина, Виктор Селиверстов, Евгений Ревенко и представители аппарата ЦИК «Единой России».

«Все, кто участвовал в конкурсе, даже те, кто не дошел до финала, по сути, уже являются победителями. Мы своим региональным отделениям поставили задачу привлечь максимальное количество участников конкурса к работе. Я дал поручение секретарям региональных отделений Партии, чтобы такие же встречи, как у нас сегодня, были проведены в регионах. Необходимо обозначить темы совместной работы, определить наставника на уровне субъекта», — подчеркнул Андрей Турчак.

В ходе беседы участники договорились о совместной работе над предложениями по обновлению Партии как в части внешнего, так и внутреннего содержания, касающегося партийной идеологии. «Надеюсь, в ближайшее время ребята выберут наиболее интересные для себя сферы, и мы разработаем совместное техническое задание, направленное на реализацию главной задачи — обновления Партии не сколько с точки зрения внешних изменений, сколько в содержательной части, касающейся формирования партийной идеологии, выработки смыслов и подготовки к дальнейшим электоральным циклам», — сказал секретарь Генсовета партии.

Как признался финалист конкурса «Лидеры России», начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями аппарата правительства Ставропольского края Дмитрий Маслюк, для него конкурс стал серьезным вызовом и нелегким испытанием.

«Ожидания оправдались на 200%. Кроме новых друзей и знакомства с наставниками, нам удалось получить отчеты, где указано, какие управленческие компетенции необходимо развивать. И я уверен, что конкурс станет новым витком в моей карьере и жизни», — сказал он.

Дмитрий Маслюк отметил, что в разговоре со своим наставником — Андреем Турчаком — были затронуты различные вопросы.

«Мы говорили, в том числе, и о процессе обновления партии. Это ключевая политическая сила в стране, не такая молодая, поэтому очевидно, что пришло время ее реформировать. Я рад, что мои взаимоотношения с наставником будут заключаться не только в обмене опытом, но и в ребрендинге партии», — подчеркнул финалист конкурса.

Для победителя, председателя исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнара Гирфанова конкурс «Лидеры России» стал шансом проверить свои возможности как управленца.

«Разумеется, возможность определенного социального лифта присутствует. Есть возможность реализовать свои проекты в федеральном масштабе. Для меня как для общественника и человека, который занимается общественно-политической деятельностью, данный проект очень полезен», — сказал он.

Ильнар Гирфанов отметил интерес в работе с секретарем Генсовета «Единой России» в качестве наставника.

«Первое же задание касалось ребрендинга партии, где были поставлены задачи изменить мнение общественности и внести молодое веяние в деятельность Партии. Очень интересный кейс, мы его разбирали, предложили интересные идеи», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей», которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс «Лидеры России» должен стать «открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня». Мероприятие проводится по поручению главы государства Владимира Путина.

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