Брюссель, 15 февраля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Министры обороны стран — членов Североатлантического альянса договорились об увеличении военного присутствия в Ираке, 15 февраля передает агентство Reuters.

Солдаты НАТО

Миссию альянса в Ираке планируется расширить с июля 2018 года, после саммита НАТО. В настоящий момент идет определение задач миссии.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, миссия НАТО будет тренировать иракскую армию и научит граждан Ирака «защищать свой народ от восстания любого типа террористической организации».

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен заявила, что поддерживает миссию в Ираке, в случае, если ее основными задачами станут подготовка иракских солдат и создание институтов безопасности страны.

Однако немецкий министр обороны выразила надежду, что военное присутствие Германии в новой миссии будет меньше текущего — в противоположность тому, чего ожидают США и руководство альянса.

«Урок, извлеченный из Ирака, — это то, что опасно покидать страну слишком рано, потому что могут возобновиться боевые действия», — заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, именно после вывода войск США из Ирака в 2011 году в ближневосточной стране начался шквальный рост исламистских боевых группировок, что привело к появлению в 2014 году «халифата» группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля США начали частичный вывод своих подразделений из Ирака — считается, что на большей части территории над боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже достигнута победа.

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