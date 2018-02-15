Углич, Ярославская область, 15 февраля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Власти Углича Ярославской области, который стал 9-м городом туристического маршрута «Золотое кольцо России», надеются получить федеральное финансирование на запуск поезда до Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Угличского района Анатолий Курицин.

Администрация города Углич Углич

Напомним, Министерство культуры РФ приняло решение о включении Углича в состав участников национального туристского проекта «Золотое кольцо России».

«Мы очень опасались, что нас победит Тула. Все-таки это областной центр и Угличу тягаться с ним было сложно. У Тулы требования по параметрам включения в «ЗК» были выполнены с большим запасом и презентация этого города была очень сильной. Если соединить города «Золотого кольца» воображаемой линией, то Тула находится далеко за контурами этой фигуры, но комиссия могла не обратить на это внимание», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Угличского района.

Угличане надеются, что новый статус решит проблему железнодорожного сообщения. Несколько лет назад отменили поезд «Санкт-Петербург — Углич» и город потерял туристов из культурной столицы. Эта проблема постепенно решалась, но с включением города в «Золотое кольцо» все должно ускориться.

«Мы старше Москвы на 200 лет, а США — на 500. «Золотое кольцо» приобретет, благодаря включению Углича в маршрут, тысячелетний город. У нас можно развивать детский и гастрономический туризм. У нас самая большая в Европе перепелиная ферма, мощнейшее производство сыров и молочной продукции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Угличского района Анатолий Курицин.

От вхождения в «Золотое кольцо» местные власти надеются получить федеральные деньги на развитие транспорта, дорог, гостинично-ресторанных комплексов. Анатолий Курицин надеется, что «девятка» «Золотого кольца» станет городами, где надо наводить особый лоск.