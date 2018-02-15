Санкт-Петербург, 15 февраля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов, жители Петербурга, активисты общественных организаций и представители органов власти приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественно-траурный церемониал, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник к 25-летию годовщине вывода советских войск из Афганистана

За день до этой даты был сделан памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Сегодня, 15 февраля, прошла церемония возложения цветов на Серафимовском кладбище Петербурга — здесь похоронены многие ленинградские воины-интернационалисты.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торжественно-траурный церемониал состоялся днем 15 февраля в Парке Боевого Братства в Невском районе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Афганской войны

Одновременно торжественно-траурное возложение венков и цветов проходило у памятника воинам, погибшим в Афганистане, во Фрунзенском районе города на Неве.

В городе Колпино у памятника участникам современных локальных войн и вооруженных конфликтов состоялся митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. В Доме молодежи «Колпинец» в эти минуты проходит вечер памяти.

Напомним, 15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата — День памяти о гражданах РФ, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Она была установлена законом «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

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