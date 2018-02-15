КПРФ: Грудинин — достойный соперник Путину, но партию возглавить не сможет
Москва, 15 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты Павел Грудинин не сможет сменить его на посту, так как не является членом партии.
«У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ», — заявил Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве в четверг, 15 февраля.
При этом лидер КПРФ отметил, что партия «осознанно» поддерживает его как человека, разделяющего ее ценности и при этом знающего, что такое бизнес, он «сумел аккумулировать у себя в городке всё лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни».
Геннадий Зюганов также считает, что Павел Грудинин имеет «реальные шансы» побороться за должность президента России и будет «прекрасным» руководителем страны в случае победы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:
•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);
•Павел Грудинин (КПРФ);
•Владимир Жириновский (ЛДПР);
•Владимир Путин (самовыдвиженец);
•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);
•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);
•Борис Титов (Партия Роста);
•Григорий Явлинский («Яблоко»).
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