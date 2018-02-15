Ташкент, 15 февраля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В 2018 году в Узбекистане планируют построить 60 новых, реконструировать 295 и отремонтировать 176 действующих детских садов, сообщили 14 февраля в пресс-службе президента республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

На эти цели будет выделено 771 млрд сумов ($94,3 млн).

14 февраля состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященное реформированию системы дошкольного образования.

Глава государства подчеркнул, что необходимо развивать сеть негосударственных детских садов в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что в 2018 году будет построено более 3 тыс. частных детских садов на 222 тыс. мест.

Глава государства поручил министерству финансов республики создать фонд развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, который будет финансировать детские сады.

Министерство дошкольного образования должно будет ускорить разработку модели организации детских садов.

Напомним, 9 января в министерстве дошкольного образования Узбекистана сообщили, что стоимость посещения детских садов в сельской местности сократилась на 33,3%. В районных центрах снижение составило 5%, в городах областного подчинения — 9%, в областных центрах — 1%.