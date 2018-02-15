Москва, 15 февраля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. От американского удара в Сирии могли погибнуть и получить ранения граждане РФ, которые не являются российскими военнослужащими, сообщила 15 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Airforce.com ВВС США

В ходе еженедельного брифинга Мария Захарова заявила, что речь может идти о гибели пяти граждан России, однако при этом подчеркнула, что их гражданство нуждается в проверке.

Кроме того, по словам Захаровой, в результате инцидента имеются также и раненые.

«Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран», — сказала Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД России подчеркнула, что речь не идёт о гибели российских военнослужащих.

Мария Захарова напомнила, что в многочисленных вооруженных конфликтах по всему миру по разным причинам участвует большое количество граждан республик бывшего СССР, включая Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ продолжает публиковать сообщения о гибели десятков и даже сотен сотрудников неких российских ЧВК от авиаудара, нанесенного коалицией США на востоке Сирии. Все сообщения подкрепляются только сомнительной информацией из соцсетей.