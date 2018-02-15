Красноярск, 15 февраля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Красноярске из-за нехватки средств перестали хоронить бездомных и одиноких стариков. В местном морге скопилось почти 40 тел, не востребованных родственниками.

denverpost.com Морг

Забирать и хоронить их должно муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», но оно этого не делает. Катафалки перестали ездить с начала года, трупохранилище переполнено.

По закону таких усопших хоронят за казённый счет. Из бюджета на каждого выделяют порядка 8 тысяч рублей. Руководитель муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Александр Акентьев заявил, что деньги есть, но безвестные тела не успевают хоронить из-за их количества.

«Был наплыв, так скажем, из-за морозов. Плюс предприятие в праздники не работало, и тела накопились. Сейчас мы вывозим их в штатном режиме. К концу недели проблема будет снята», — цитируетАкентьева ТВК.

По информации красноярских массмедиа, на сегодняшний день долг «Ритуальных услуг» превышает 8 млн рублей.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали городские власти. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в начале 2018 года на МП «Ритуальные услуги» «сложилась критическая ситуация». Захоронения невостребованных тел не осуществлялись вовремя из-за отсутствия денег.

При этом руководство города и департамент городского хозяйства о проблеме не знали — их «не проинформировали».

«На сегодняшний день вопрос решён, к захоронению 37 человек уже приступили. Вопрос остаётся на контроле у первого заместителя главы города», — сказали в мэрии 15 февраля.

По мнению первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова, оздоровление предприятия «Ритуальные услуги» зависит от расширения перечня предоставляемых услуг.

«Мы изучили финансовое положение муниципального предприятия, ситуация сложная, и оздоровление напрямую зависит от расширения перечня предоставляемых услуг. Коммерческая деятельность в рамках полномочий позволит снизить накопленные задолженности, постепенно вывести предприятие из сложившейся ситуации», — прокомментировал Логинов.

Владислав Логинов добавил, что в Красноярске «прорабатывается вопрос организации крематория». Ведётся поиск приемлемого места размещения, а также выбирается инвестор, который готов вложить средства в проект.

Добавим, проблема переполненных моргов для Красноярска не нова. В конце 2016 года патологоанатомы также жаловались на то, что накопилось около 40 тел.