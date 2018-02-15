Москва, 15 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Российский рубль 15 февраля слегка отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США стоит сейчас 56,84 руб. (+0,2%). Евро торгуется по 70,88 руб. (+0,3%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По ее мнению, рубль уже реализовал всю нефтяную поддержку и стабилизируется в диапазоне.

«Определенное влияние имеет фактор слабого доллара — пока «американец» остается под повсеместным давлением, российской валюте ничто не мешает реализовать свои планы», — считает эксперт.

Поддержка со стороны налогового периода для рубля просится после 24 февраля в этот раз. Однако этот драйвер переоценивать не стоит: он работает только в комплексе с нефтью.

«Доллар США 15 февраля может закрепиться в пределах 56,55−57,25 руб., евро — в границах 70,55−71,45 руб.», — полагает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 16 февраля, составляют 56,59 руб. за американскую валюту и 70,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, 99 и 56 копеек соответственно.

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