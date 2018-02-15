НАТО требует рассекретить «Искандеры», Крым — снизить расходы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Рассекретить данные: доступ к информации о гражданах РФ в Сирии Путин не закрывал;
- С какого перепугу? Россия не собирается раскрывать НАТО данные об «Искандерах»;
- О чём говорят цифры: в России инфляцию занижают, чтобы не повышать пенсии и зарплаты;
- Дорогой отдых: стоимость авиабилетов «душит» курортный сезон в Крыму;
- Избежать наказания: случаи демонстрации нацистской символики могут быть прописаны законом;
- Повысить досрочно: МРОТ будет равен прожиточному минимуму уже в мае.