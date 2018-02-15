Ярославль, 15 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Жители Заволжского района Ярославля собрали подписи против строительства многофункционального вертолетного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Wikimedia.org Вертолет

Мэрия Ярославля планирует разместить вертолетный центр площадью 3,3814 га в районе улиц Борки, Старые Куксёнки, Новые Куксёнки и Косая Гора. С инвестором, компанией «Аэросоюз-девелопмент», уже подписано соглашение. Но местные жители против строительства вертолетодрома под боком.

«Аэродром, который планируют сделать на берегу реки — это зона повышенной экологической опасности. Там же ГСМ, и все это может оказаться в воде. К тому же центр вплотную примыкает к нашим домам. А если какой вертолет, не ровен час, потеряет управление и упадет на наши дома?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель уличкома улиц Старые Куксёнки, Новые Куксёнки и Косая Гора Надежда Верхорубова.

Жители собрали подписи против появления центра и передали их депутату облдумы.

«Мне передали петицию с 171 подписью. Я направил ее мэру горда, в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, прокуратуру города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Александр Воробьев.

Архитектор Аркадий Бобович считает, что согласно Градостроительному кодексу, аэродром является объектом особого режима и вокруг него должна существовать санитарно-защитная зона.

«Но ее на генплане нет. Конечно, мэрия и муниципалитет могут принимать любые решения. Только они не должны противоречить законам», — сказал архитектор Аркадий Бобович.

Местные жители теперь ждут, что ответят власти на их петицию. И если не поможет — готовы писать президенту страны.