Багдад, 15 февраля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО пришли 15 февраля к соглашению о начале операции альянса по подготовке вооруженных сил Ирака с целью стабилизации государства после войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает британское агентство Reuters.

Армия Ирака

Операция НАТО будет частью более широкой программы помощи международного сообщества Багдаду на фоне завершения боевых действий против исламистов.

«Мы начнем постоянную миссию в Ираке», — заявил глава минобороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции.

По словам американского чиновника, миссия НАТО будет заключается в подготовке иракских военных для «защиты людей от появления очередного типа террористической организации».

Блок НАТО теперь должен определить масштабы миссии и ее определить цели, прежде чем она будет начата в июле после саммита, которое должен посетить президент США Дональд Трамп.

Союзники США по НАТО из числа стран Европы демонстрировали нежелание участвовать в еще одной операции, которая может затянуться так же, как это случилось с Афганистаном. В свою очередь, по словам дипломатов, переговоры с Турцией осложняются ещенапряженность в отношениях Анкары и Вашингтона.