Пушкинские Горы, Псковская область, 15 февраля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Псковской области у Пушкиногорской санаторной школы-интерната торжественно открыли забор из горбыля, который в течение месяца строили волонтёры — профсоюзные активисты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, директор школы Аркадий Васильев вручил благодарственные письма всем участникам стройки.

Псковский областной совет профессиональных союзов Волонтёры строят забор вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната

По его словам, власти на забор денег не давали, а судебные приставы требовали уже оперативного реагирования, поэтому в начале 2018 года сотрудники школы приступили к строительству забора собственными силами из подручных материалов.

Средства на возведение нормального забора — 2,1 млн рублей — нашлись в бюджете после резонанса в СМИ, показавших первые 60 метров самодельного забора у школы, находящейся почти в центре посёлка Пушкинские Горы. Кроме того, управлением капитального строительства Псковской области почти завершены работы по подготовке технической документации.

«Вскоре мы сможем выйти на аукцион по выбору подрядчика. И у нас есть уверенность, что к концу весны вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната будет возведён забор, который не будет вызывать вопросов ни у правоохранительных органов, ни у других контрольно-надзорных служб, ни у жителей и гостей Пушкинских Гор», — отметил директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

При этом Аркадий Васильев подчеркнул, что не жалеет о принятом решении построить временный забор из горбыля.

«Я не знаю, как бы развивалась ситуация, если бы мы покорно ожидали санкций, которые могли быть на нас возложены. Решение о строительстве вызвало правильный резонанс в обществе и активизировало работу по подготовке к строительству капитального забора», — заявил он.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя решение профсоюзной стороны принять активное участие в строительстве временного забора для Пушкиногорской санаторной школы-интерната, заявила, что профсоюзы уже неоднократно обращали внимание на этот парадокс: государственное учреждение образования не получает необходимого финансирования, но должно качественно выполнять требования федерального и регионального законодательства.

Отметим, что после решения Пушкиногорского районного суда, вынесенного в мае 2011 года, средства на возведение ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната не находились в течение шести лет. В мае суд отказал в предоставлении очередной отсрочки, а 22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов об установлении ограждения до 22 января 2018 года. Чтобы избежать административной или уголовной ответственности за неисполнение решения суда, руководство школы принято решение начать строительство забора собственными силами.