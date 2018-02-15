Москва, 15 февраля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Заявления о причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya бездоказательны и являются проявлением русофобской кампании. Так 15 февраля прокомментировал обвинения в адрес Москвы со стороны Великобритании пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

Российское руководство категорически отвергает подобные обвинения как бездоказательные и беспочвенные. В Кремле их считают ничем иным, как продолжением «такой же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года на российское правительство и российские вооруженные силы.

По словам Ахмада, курирующего вопросы кибербезопасности, Россия якобы пренебрегла суверенитетом Украины, и, запустив вредоносную программу, нарушила работу организаций в европейских странах, что привело к ущербу в «сотни миллионов фунтов». Никакими доказательствами свои утверждения Ахмед не подкрепил.

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В январе американская газета The Washington Post сообщала, что компьютерный вирус NotPetya «с высокой долей вероятности» могли создать в ГРУ (сегодня — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ). Авторы ссылались на источники, знакомые с секретными докладами разведслужб США.

Напомним, 27 июня 2017 года десятки компаний и организаций в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя, который блокировал доступ к данным и требовал оплатить снятие блокировки. В дальнейшем вирус распространился и в другие страны.