Мышкин, Ярославская область, 15 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. 5 марта в Мышкинском районном суде Ярославской области должно быть вынесено решение о выселении и снятии с регистрационного учета художника-пенсионера Сергея Курова, создателя Музея Семейных Коллекций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://autotravel.ru Музей семейных коллекций

Сергей Куров переехал в Мышкин на постоянное место жительства в 1998 году по приглашению районных властей. Ему предложили преподавать детям резьбу по дереву и пообещали предоставить благоустроенную квартиру.

Как сказано в петиции в поддержку основателя музея, Сергей Куров был принят на работу методистом агиткультбригады в Комитет по культуре, туризму, спорту и молодежи Мышкинского Муниципального округа.

«Глава города подтвердил, что предоставит мне квартиру, а пока вещи предложили перевозить по адресу: пл. Никольская, дом 5, в полуподвальное помещение, на первом этаже здания музыкальной школы, выделенное для организации художественного кружка, а наряду с этим и в качестве временного моего места жительства», — говорит Сергей Куров.

Таким образом, в 1999 году Сергей Куров был временно прописан в жилом служебном помещении, а с февраля 2000 года, согласно распоряжению главы администрации Мышкина, получил там постоянную регистрацию, о чем у него имеется соответствующая запись в паспорте.

Сергей Куров организовал кружок «Резьба по дереву», где обучал детей искусству резьбы и рисованию, преподавал изобразительное искусство в Мышкинской общеобразовательной школе. В 2001 году, с назначением нового директора районного дома культуры, он был уволен с занимаемой должности.

«Вот только тогда мне сказали, что на всякий случай я должен встать в общую очередь на получение жилья, но при этом продолжали обещать дать квартиру. Даже было постановление Главы районной администрации о строительстве мне дома, или предоставлении благоустроенной квартиры», — отмечает в петиции пенсионер.

Там же отмечается, что, рассмотрев гражданское дело по иску Курова к администрации Мышкинского муниципального округа о возложении обязанности предоставить квартиру и взыскании денежной компенсации морального вреда, районный суд вынес отказ.

При этом этом с 1999 года в доме, где жил и вел кружковую работу, Сергей Куров на собственные средства стал создавать музейную экспозицию, ставшую впоследствии основой большого «Музея Семейных Коллекций».

На сегодняшний день, по данным автора коллекции, Музей представляет богатые семейные архивы, архив семьи Мышкинских священников XIX века Успенских-Порецких, экспозицию, посвященную уроженцу Мышкинского уезда, свмч. Андронику (Никольскому), архиепископу Пермскому и Кунгурскому, первому архиерею, пострадавшему от большевиков. Как проясняет сам Куров, за последние годы музеем собран материал по затопленным населенным пунктам в Мышкинском уезде. Работают экспозиции «Церковная архитектура Мышкина и уезда», «Школьное образование в России до 1917 года и после», «Дыхание старины» (старые письма и семейное фото), собраны огромные семейные архивы семей Мышкинского уезда.

«Музей я создавал не для себя, а для города, в благодарность за то, что мне обещали дать жилье», — говорит о музее Сергей Куров.

Однако администрация Мышкинского района сочла, что Сергей Куров незаконно проживает в здании, помещение никогда не отдавалось музею в оперативное пользование.

Вот как развивались события по мнению автора петиции:

«Представители администрации потребовали написать заявление на аренду занимаемого помещения, с категорическим условием: если заявление не будет написано, Курова будут выселять в судебном порядке. Наряду с этим, сообщается, что никакого места жительства Сергею Васильевичу взамен не предполагается, а получение его возможно лишь исключительно в порядке общей очереди.

Сергей Куров просил подыскать под жилье и организованный им в здании музей другое подходящее помещение, но из Мышкинского поселкового совета получал ответы, что нет пустующих пригодных для музея помещений.

Более существенные проблемы начались, когда осенью 2011 года из-за аварийности здания, со второго этажа съехала в другое помещение музыкальная школа, после чего Администрация района приняла решение об отключении отопления дома, сославшись на то, что Куров незаконно здесь проживает, а с Музеем у них нет договорных отношений.

Усугубил ситуацию пожар, который произошел в 2014 на втором этаже здания при проведении ремонтных работ. Из-за осадков, поступающих в здание через разрушенную кровлю, некоторое количество экспонатов музея было утрачено. Из-за скопившейся сырости в помещениях образовался грибок, в связи с чем экспозиция в экстренном порядке была частично эвакуирована в частные руки».

И вот в начале марта должен состояться суд по выселению самого Сергея Курова и музея. В районной администрации от подробных официальных комментариев до решения суда пока воздерживаются, однако подтверждают: Куров незаконно занимает муниципальное нежилое помещение площадью почти 200 кв. метров. Да, было решение разместить его там на время работы. Трудовой договор давно закончился, и служебное помещение нужно было освободить.

В отделе культуры сообщили, что слова пенсионера о том, что ему негде больше разместить коллекцию, не совсем верны: одно из зданий в Мышкине выставлено на аукцион и человек, который на него претендует, Сергея Курова хорошо знает и готов разместить там музей.

Что же касается выселения самого Курова, который оказался прописан в нежилом здании, причем на всей его площади, то на улице он, скорее всего, не окажется. Возможен вариант, что суд просто определит его месторасположение в доме, выделив определенную площадь, необходимую для жизни.

«Вообще никакого музея юридически не существует. Сперва он был зарегистрирован как некоммерческое объединение, и мы не один раз предлагали Курову — пишите заявление, мы передадим вам помещения в безвозмездное пользование. Он не хотел, потому что тогда ему пришлось бы платить за воду, за канализацию как юридическому лицу, а это существенно дороже. После его по суду исключили из единого реестра юридических лиц, так как он не платил другие налоги, и Минюст вышли в суд с иском о прекращении деятельности. То есть на сегодняшний день мы имеем человека, который незаконно прописан в нежилом здании, и где он разместил свою частную коллекцию», — пояснили в администрации.

Имеет ли коллекция какую-то ценность — там пояснить не смогли. Опасения, что утратив музей, Мышкин лишится части туристов, в администрации считают надуманными, так как большую часть времени на здании висит замок, и водить туда гостей бессмысленно.

Чем закончится этот спор — решит суд.