Ереван, 15 февраля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Бывший начальник разведывательного управления генштаба ВС Армении, генерал-майор Аршак Карапетян назначен военным атташе при посольстве Армении в России, сообщает газета «Жоговурд». Информацию изданию подтвердили в министерстве обороны Армении.

Photolure Аршак Карапетян

Аршак Карапетян был снят с должности 26 апреля 2016 года — сразу после четырехдневной войны в Нагорном Карабахе. Вместе с ним был также уволен замминистра обороны — начальник департамента материально-технического обеспечения Алик Мирзабекян, а также начальник войск связи — глава управления связи и автоматических систем управления генерал-майор Комитас Мурадян.

Официальных комментариев о причинах кадровых перестановок не последовало. Но армянские эксперты объясняли отставки желанием властей смягчить недовольство, которое последовало за четырехдневной войной. Так после боевых действий в начале апреля 2016 года много говорилось о том, что материально-техническое обеспечение армянской армии было крайне неудовлетворительным: по некоторым данным, иногда даже не хватало боеприпасов. Также говорилось, что наступление, которое готовили ВС Азербайджана, не было вовремя выявлено.

И вот, спустя почти два года, «провинившийся» Карапетян получил новую, причем весьма солидную должность, учитывая уровень военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.

«По сути, если Карапетян действительно провинился при исполнении служебных обязанностей тогда, в 2016 году, то нынешнее назначение не укладывается ни в какие рамки здравой логики и порождает весьма неудобные вопросы к высшему руководству страны. Если же генерал «чист», то почему его тогда сняли?», — задается вопросом бывший заместитель министра обороны Армении Андраник Кочарян (цитата по Sputnik Армения).

В данном случае, считает он, вне зависимости от того, на какую должность назначили опального генерала, военно-политическое руководство должно полностью прояснить ситуацию. Как назначение, так и отставка того или иного высокопоставленного военного должны иметь свое объяснение, считает он.

«Не сложно догадаться, что Аршак Карапетян назначен на эту высокую должность по одной простой причине — он пользуется покровительством Сержа Саргсяна. Есть мнение, что если бы на его месте был какой-нибудь другой чиновник, то он бы навсегда забыл путь к государственному управлению. Но приближенным Сержа Саргсяна все разрешено», — пишет газета «Жогорурд», комментируя назначение Карапетяна.