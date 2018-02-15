Москва, 15 февраля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. В выходные дни в Москве немного потеплеет. Столбики термометров не опустятся ниже минус 5−7 градусов. По области ожидаются морозы до минус 10 градусов.

Снеговик

А вот днём температура воздуха прогреется до минус 1−3 градусов. Атмосферное давление за двое суток понизится на 10−15 единиц.

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Прогнозируют синоптики и осадки. Снег ожидается днём 17 и весь день 18 февраля.

«Снега за выходные дни в Москве прибавится на 4−6 см. Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см», — говорят синоптики.

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Как сообщало ИА REGNUM, климатическая норма по снегу в Москве с начала зимы уже перевыполнена более чем в 1,5 раза. Так, только за первые семь дней февраля на станции ВДНХ выпало 50 миллиметров осадков при норме 36 миллиметров. В январе выпало 66,6 миллиметра осадков при норме в 42 миллиметра. В декабре выпало в Москве 86 миллиметров при норме 56».

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Всего в российской столице с начала зимы выпало более 200 миллиметров осадков.