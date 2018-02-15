Ярославль, 15 февраля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля 14 февраля отменила аукцион на восстановление освещения на улице Красноборской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок.

Wikimedia.org Робин Гуд, худ Луи Рэд, 1912

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Ярославля внесла представление мэру города Владимиру Слепцову в связи с проведением конкурсных процедур на работы, которые фактически уже были выполнены. Ранее аукцион и запрос предложений были признаны несостоявшиеся — заявки всех участников комиссия признавала несоответствующими. Несмотря на представление прокуратуры, мэрия попыталась в третий раз выставить работы на торги, но через день после начала приема заявок отменила аукцион.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии города, это сделано во исполнение предписания прокуратуры. Иначе говоря, фирма, выполнившая работы до завершения конкурса, не получит за них плату «задним числом». По крайней мере, через конкурс. Ранее в мэрии и заявляли, что работы выполнены неким неизвестным благотворителем.

А вот жители микрорайона благодарны Владимиру Слепцову. Они считают, что результат — освещение участка улицы — гораздо важнее формальностей закона. Правда, судьба фонарей туманна: существуя в реальности, они не существуют на бумаге, никому не принадлежат и никем не обслуживаются.