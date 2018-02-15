Ярославль, 15 февраля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле оштрафован индивидуальный предприниматель, работающий на маршруте № 36 за непредоставление информации об обоснованности повышения стоимости проезда на 3 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

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Проверка ярославской антимонопольной службой была начата в ноябре 2017 года по результатам заявлений от жителей города Ярославля. УФАС запросило у всех перевозчиков экономическое обоснование повышения стоимости проезда. В отношении четверых предпринимателей, которые не представили свои расчеты, возбуждены административные дела.

«Сейчас на рассмотрении находятся несколько административных дел, возбужденных за непредставление ответов на запрос антимонопольного органа. Запросы УФАС касаются подтверждения перевозчиками обоснованности установленных цен на проезд. За непредставление сведений в антимонопольный орган установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 500 тысяч рублей для организаций. Для ИП штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Руководитель ярославского УФАС Иван Паутов рассмотрел первое административное дело, но индивидуальный предприниматель, работающий на маршруте № 36, на рассмотрение не явился. Он был оштрафован на 15 000 рублей. В ближайшей время будут рассмотрены дела остальных перевозчиков, не предоставивших экономическое обоснование повышения цены на проезд. Проверка полученных данных законопослушных перевозчиков отложена до завершения административных производств.