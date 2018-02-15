Калуга, 15 февраля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. В Калуге последствия недавнего обильного снегопада всё ещё дают о себе знать. Помимо снежных навалов, в городе остро встала проблема свисающих с крыш домов сосулек и наледи, угрожающих жителям. Как сообщили 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, на борьбу с ледяными сталактитами мобилизованы все коммунальных службы города, которые проводят работы по очистке крыш и выступающих элементов зданий. В частности, на этой неделе организован рейд по очистке крыш от наледи и сосулек домов по улицам Болотникова, Кутузова, Чичерина, Театральной, Дзержинского и другим.

kaluga-gov.ru Битва с сосульками

Между тем, калужским коммунальщикам не всегда проводят полноценную очистку. По словам директора ООО «Техно-Р»Андрея Артамонова, проблемы возникают в основном из-за несанкционированных антенн и кондиционеров, расположенных на фасадах домов. Кроме того, порой сложно найти собственников припаркованных у стен домов автомобилей, что также осложняет работу коммунальщиков.

Отметим, что в городе часто возникает вопрос кто именно должен чистить крыши зданий, которые частично являются жилыми, частично — нет, если есть помещения, которые сдаются в аренду. В отделе административного контроля комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства Калуги поясняют, что очищать крыши зданий, которые частично являются жилыми и если есть помещения, которые сдаются в аренду, обязаны собственники. Для хозяев нежилых зданий, которые не провели очистку от снега и наледи, предусмотрены санкции в соответствии с законом Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области», предусматривающим административный штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей для физически лиц, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 110 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года управлением городского хозяйства Калуги выдано 1163 предписания на устранение снежно-ледяных образований.

Ранее с крыши дома по Московской улице сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Однако от полученной травмы женщина скончалась. Также в городе Ермолино Калужской области в результате падения сосульки с крыши дома расположенного на площади Ленина, погибла 11-летняя девочка.

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