Москва, 15 февраля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Около трети потребительской корзины в РФ занимают импортные товары, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он 15 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Минэкономразвития о том, что в России инфляция по итогам 2018 года составит менее 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Такие показатели реальны, но при условии, что не будет заметного ослабления рубля, — сказал Хестанов. — У нас около трети потребительской корзины — импортные товары, поэтому, если рубль заметно ослабевает, это сильно разгоняет инфляцию».

При этом экономист отметил, что сама методика измерения инфляции такова, что всегда наблюдается заметная разница между тем, что видят люди, и тем, что считает Росстат.

«Откуда эта разница берётся? Во-первых, состав потребительской корзины, — объяснил Хестанов. — Это грех всех статистических ведомств, а не только нашего, — они стараются поместить туда максимум товаров и услуг, которые дорожают медленно. Например, соль каменную, пальто мужское зимнее на вате и так далее. Понятно, что большинство граждан не используют этот вид одежды, но в расчёт инфляции он входит. Я видел, что в США однажды в потребительскую корзину включили флэш-карту на 1 гигабайт. Естественно, стоимость этой флэшки постоянно падала и влияла на понижение инфляции».

В результате, по словам эксперта, разница между реальной и официальной инфляцией может оказаться очень значительной. Например, в США чиновники говорят об инфляции в 2%, тогда как если зайти в магазины, можно увидеть, что она, скорее, равна 5%.

«К сожалению, создать методику, которая бы приблизила официальную инфляцию к реальной, на практике весьма трудно, поскольку очень сложно формализовать (да и ещё и в масштабах всей страны) потребительскую корзину, — рассказал Хестанов. — Кроме того, когда инфляция официально подсчитана, возникает необходимость увеличивать пенсии и зарплаты бюджетников, пособия индексировать. Это всегда вызывает трудности, и это главный мотив, который поощряет статистические органы пользоваться имеющейся методикой. К счастью, эта разница слабо зависит от времени, и до тех пор, пока погрешность носит постоянный характер, она не мешает измерениям».

В то же время он уточнил, что когда в 2017 году Росстат поменял методику подсчётов и потом долго не выдавал сведений, у многих появились подозрения, что экономического роста власти достигли просто за счёт статистических манипуляций.

Напомним, что министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил журналистам, что по итогам 2018 года ожидает инфляцию менее 4%. Между тем в России лишь за неделю (6—12 февраля) потребительские цены поднялись на 0,1%. С начала февраля инфляция ускорилась до 0,2%, в с начала года — до 0,5%. За неделю цены выросли на 0,1% на пшено, на 0,2—0,3% — на колбасу полукопченую, рыбу мороженую, творог и маргарин. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь и огурцы свежие — 1,5—2,2%.