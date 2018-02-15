Ярославль, 15 февраля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова прокомментировала расследование члена общественной палаты области, журналиста Людмилы Бедяевой (Шабуевой). Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист рассказала на своей странице в Facebook о том, что в разработке концепции бренда Ярославской области участвовали близкие к чиновнице фирмы из Санкт-Петербурга.

Yarregion.ru Юлия Рыбакова

Юлия Рыбакова считает, что конфликта интересов нет, и действовала она в рамках закона.

«Я уже тридцать лет работаю в сфере туризма. За эти годы, конечно, сложилась обширная сеть профессиональных контактов. Проекты, связанные с развитием туризма, очень сложны и требуют высокого уровня профессиональных компетенций разного типа. На территории не всегда есть люди, имеющие практический опыт решения подобных задач. Поэтому для таких целей я привлекаю свои профессиональные связи — строго в соответствии с действующим законодательством. При этом в регионе также опираюсь на широкий круг местных экспертов. Надеюсь, к ним претензий у СМИ не будет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Юлия Рыбакова.

Широкое обсуждение нового бренда региона вызвал один из его слоганов — «Ярославия — среднерусская Гардарика», многие сочли его неподходящим для области.