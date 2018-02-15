Иркутск, 15 февраля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Разбираясь в тонкостях нормативно-правовых документов об охране Байкала, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») возмущен позицией правительства, которое считает, что «сибирское море» — это единственный водоем в стране, водоохранную зону которого можно менять (в том числе сокращать!) без обсуждения с законодательной властью.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«В Водном кодексе четко прописана ширина водоохранных зон рек и морей, и только в отношении Байкала мы видим отсылочную норму в ФЗ «Об охране озера Байкал», а оттуда — на постановление Правительства. Получается, что единственный водоем в стране, водоохранную зону которого можно менять (в том числе сокращать!) без обсуждения с законодательной властью — это Байкал. Что-то здесь не так…» — написал депутат в своём Telegram-канале сегодня, 15 февраля, по итогам заседания межфракционной депутатской группы «Байкал».

Напомним, ранее Николай Николаев уже высказывался по поводу инициативы Минприроды РФ о значительном сокращении размера водоохранной зоны Байкала.

«Размеры границ водоохранной зоны придумывали не идиоты. Для этого были все основания. И если бы они сегодня не нарушались, у нас не было бы столько проблем с экологической ситуацией вокруг Байкала», — отмечал, в частности парламентарий. Теперь у него появились ещё и сомнения по поводу «научности» министерского обоснования её сокращения.

«Недавно прочитал, как один из сотрудников Института им. Сочавы в интервью заявил, что проект, который собирается узаконить Министерство, мягко говоря, отличается от научного оригинала, разработанного Институтом РАН.

В этой связи пригласил коллег из межфракционной группы на совместное заседание наших трех комитетов: по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по экологии и охраны окружающей среды и комитета по контролю и регламенту, которое состоится в ближайший понедельник. Хотим обсудить инициативу Минприроды и разобраться в подробностях и рисках такого решения.

На совещание мы пригласили министра природных ресурсов РФ, региональных министров, представителей прокуратуры, науки, общественных организаций. Думаю, надо обсудить и необходимость закрепления минимальных значений ширины водоохранной зоны Байкала в законодательстве», — пояснил Николай Николаев.

Смеем предположить, что депутат скорее всего имел в виду статью ИА REGNUM, в которой заведующая лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН Ольга Гагаринова подчеркивает, что Минприроды подало в правительство РФпроект корректировки водоохраной зоны Байкала не совсем в том виде, в каком его готовил институт.

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По данным Минприроды РФ, на сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. км2, в её границах расположено 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, около 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия. «Научное обоснование» сотрудников Института географии им. В. Б. Сочавы помогло чиновникам скорректировать границы водоохранной зоны «без ущерба для экосистемы» до 5,9 тыс. км2.

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Напомним, помимо сокращения водоохранной зоны, проектом Минприроды предусмотрено ещё исключение земельных участков на Байкале из природоохранной территории. На этот счёт у заведующей лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН Ольги Гагариновой тоже есть что сказать:

«Институт предлагал оставить населённые пункты в границах водоохранной зоны. И в дальнейшем уже в границах населённых пунктов можно было провести зонирование и рассмотреть всяческие ограничительные и разрешительные мероприятия. Но субъекты решили, что будет проще, если населённые пункты вообще не будут входить в водоохранную зону. Но это, во-первых, противоречит законодательству, а, во-вторых, это противоречит экологической направленности проекта водоохранной зоны в целом. Это понижает статус озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия».

Кстати, Николай Николаев весьма любопытно пояснил сегодня причины слабой управляемости федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал», о которой ранее высказывались чиновники Минэкономразвития, предлагая закрыть эту программу.

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«Пока к самому механизму исполнения программы есть много вопросов. В некоторых муниципалитетах готова проектно-сметная документация, как, например, на очистные сооружения в городе Свирске Иркутской области. Деньги в программе есть, а вот денег на выполнение конкретных работ — нет. При этом по факту из регионов в федеральный бюджет возвращаются неиспользованные средства.

Средства в регионы, по заверению замминистра строительства, попадают в марте, а вот контракты в регионах заключаются и в сентябре, и в октябре. Кроме как неэффективным, такое использование средств ФЦП — назвать не приходится. Поэтому, я уверен, надо говорить не просто о пролонгации ФЦП, но о пересмотре механизмов ее реализации», — считает Николай Николаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шумиха вокруг байкальских нерп и возможного снятия запрета на их промысел, поднятая в последние месяцы общественностью, может оказаться лишь «прикрытием» для тех, кто решил по-тихому узаконить постройки гостиниц и баз отдыха в водоохранной зоне Байкала.