Москва, 15 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не распоряжался о «засекречивании» данных о якобы погибших и раненых гражданах России в Сирии. Об этом заявил 15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что решений об ограничении доступа к такой информации российский лидер не принимал.

«Нет, президент не принимал решения. Всё, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего к ней добавить», — сказал Песков.

Ранее западные СМИ, в частности телеканал CBS, сообщили о якобы погибших в результате удара сил антитеррористической коалиции во главе с США «сотнях» российских военных.

Напомним, данная информация была многократно опровергнута на различных уровнях российской власти. Свои комментарии по ситуации дали Минобороны РФ, МИД РФ и глава государства Владимир Путин.

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