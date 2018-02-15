Ереван, 15 февраля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Тот факт, что ситуация остается взрывоопасной, очевиден для всех нас, заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, комментируя по просьбе журналистов отчеты американских спецслужб, согласно которым напряженная ситуация в Нагорном Карабахе может обернуться войной.

Arm149872231444

Согласно Кочаряну, проявлением напряженной ситуации является апрельская война 2016 года. По словам, дипломата, армянские стороны всегда готовы к любому развитию событий. Что касается переговорного процесса, то Кочарян сослался на последнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, где он говорил о необходимости возвращения территории большей части Армении Азербайджану. По словам замглавы МИД, это заявление свидетельствует о том, какая из сторон насколько готова к переговорам.

Читайте также: Саргсян назвал слова Алиева о возвращение в «Иреванское ханство» бредом

«По крайней мере, одно могу сказать, что своим выступлением президент Азербайджана доказал всем тем, кто до сих пор не понял, что Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана и что международное признание Республики Арцах неизбежно», — отметил Кочарян.

Замминистра попросили также прокомментировать заявление посольства США в Армении о том, что США предупредили Ереван о возможных последствиях масштабного сотрудничества с российскими оборонными компаниями, включенными в санкционный список Вашингтона. «Мы должны учитывать все возможные развития. По-моему, здесь вы несколько преувеличиваете опасность, но это отнюдь не означает, что мы должны игнорировать ее. Мы постоянно следим», — отметил Кочарян.

Он также добавил, что Армения продолжит сотрудничество с РФ в прежнем формате, поскольку «это является одним из важных составляющих нашей безопасности».

В последнее время Армения получила от Москвы два кредита — в $200 и $100 млн, на которые была закуплена военная техника российских предприятий.