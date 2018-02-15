Москва, 15 февраля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. США создают себе буфер из восточноевропейских государств, прикрываются их гражданами как живым щитом, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

НАТО в лице генсека Йенс Столтенберг призвало Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Я бы на месте руководства прибалтийских стран, Польши и других восточноевропейских государств, с радостью принимающих у себя наступательные вооружения НАТО, вдвойне задумался — а так ли нужны им у себя на земле американские ПРО?.. Действительно ли эти ракеты обеспечат их безопасность от мнимой русской агрессии или наоборот — подвергнут их совершенно неоправданному риску? Ведь США, по сути, просто создают себе буфер из восточноевропейских государств, прикрываются их гражданами как живым щитом», — рассуждает Жириновский.

По его мнению, все должны понимать, что в наибольшей зоне риска находятся европейские страны, размещающие у себя военные объекты США, которые в Москве могут счесть прямой угрозой для России.

«Ведь в случае гипотетического военного обострения удары будут наноситься по ближайшим к нашим границам военным объектам, потому что именно они представляют для нас наибольшую угрозу», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. Москва уверена, что не должна и не будет информировать НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.