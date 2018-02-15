Калуга, 15 февраля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Инновационные проекты предприятий Калужской области могут быть востребованы центром инновационного развития ОАО «РЖД». Об этом 15 февраля сообщила ИА REGNUM официальный представитель АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» Светлана Шумай.

Rzd.ru Паровозное депо РЖД

По её словам, железнодорожников, в частности, заинтересовали проекты кластера авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области («АКОТЕХ»).

К примеру, инновационная разработка группы компаний «Полёт» — это двухосный маневровый тепловоз ТЭМ-241. Он был разработан для промышленных предприятий и депо РЖД и выпущен на замену тепловозов ТГМ. Тепловозы этой модели уже эксплуатируется на металлургическом комбинате в калужском индустриальном парке «Ворсино», а также на заводах в городах Лиски и Сыктывкар, и показали себя работоспособными, экономичными и экологически чистыми.

Якорное предприятие кластера «АКОТЕХ» — АО Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина — готово предложить транспортному машиностроению высокопрочное электрообогреваемое остекление. Оно позволит обеспечить максимальную безопасность машиниста и может использоваться на разных видах магистральных локомотивов.

Продукция использует в своей основе авиационные и космические технологии. Так, ударная вязкость высокопрочного остекления из оптического поликарбоната в 100 раз превышает аналогичные показатели обычного силикатного стекла. Кроме того, оно в два раза легче и в 200 раз прочнее обычного стекла.

Напомним, предприятия группы компаний «Полет» сертифицированы французской фирмой «Альстом» и являются официальным поставщиком продукции на кабины электровозов в Казахстан и Францию.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина — центр компетенций России в области создания наукоёмкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта и вооружения.