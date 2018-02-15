Воронеж, 15 февраля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В воронежской гимназии имени Басова закрыли на карантин все 18 классов первой смены в связи с повышенной заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщают 15 февраля «Вести Воронеж».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Отмечается, что в каждом классе по причине болезни отсутствуют более 20% учащихся, поэтому учебную деятельность приостановили на семь дней.

По состоянию на 15 февраля, всего на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты школа №16 и 26 классов восьми образовательных учреждений города, в том числе гимназия имени Басова.

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Учебные программы для тех школьников, кто ушел на карантин, скорректируют за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала. Для учащихся также будут проводить индивидуальные занятия и консультации дистанционно.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что с 5 по 11 февраля за медицинской помощью в области обратились 9,5 тыс. больных, в том числе детей до 14 лет — 6 001, что на 15,1% ниже эпидпорога.

Эпидемическая ситуация в целом по региону соответствует сезонному уровню без превышения эпидпорогов заболеваемости среди всех возрастных групп детского населения и взрослых.

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