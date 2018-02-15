Астана, 15 февраля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В деле укрепления безопасности в Средней Азии и борьбы с терроризмом необходимо развивать взаимодействие со странами региона, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Назарбаев встретился с председателем комитета национальной безопасности (КНБ) Каримом Масимовым. В ходе встречи глава КНБ рассказал о текущей деятельности комитета и поделился планами.

Президент Казахстана дал Масимову ряд конкретных поручений, содержание которых пресс-служба не поясняет.

По данным КНБ, в 2017 году ведомство предотвратило 11 терактов на территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в дни праздника Навруз в Астане состоится саммит лидеров стран Средней Азии под председательством Нурсултана Назарбаева.

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