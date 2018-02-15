Москва, 15 февраля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Участники рынка, как обычно, ориентируются в первую очередь на стоимость нефти. Россия один из признанных лидеров мира по экспорту, поэтому биржевые индексы так реагируют на любые новости из этой отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

the3cats Нефть

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $62 за баррель по публикации данных отраслевой статистики минэнерго США по запасам и производству чёрного золота и новостей с симпозиума Международного энергетического агентства, а также встречи стран из ОПЕК, который прошел 14 февраля в Эр-Рияде.

«Также среди событий 14 февраля стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 44,3 млрд рублей, спрос на которые проявили интерес нерезидентов и «кэрри-трейдеров» к рублевым активам в преддверии ожидающихся позитивных рейтинговых действий агентств S&P и Fitch в отношении России вслед за своим третьим коллегой с не очень благозвучным названием», — отметил Григоренко.

Фондовый рынок США 15 февраля продолжит подъем после обвала предыдущей недели. Котировки на нефть Brent (+0,2%) 13 февраля прервали семидневную серию снижения, продемонстрировав технический отскок, но 14 февраля возобновили падение.

«Сегодня, 15 февраля, нефть совершит еще одно небольшое отступление от своего скатывания вниз и задержится на позициях выше предыдущего дня», — считает эксперт.

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