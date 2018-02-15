Калуга, 15 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. 32 команды из 10 муниципальных образований Калужской области, в составе которых 130 юных шахматистов, примут участие в турнире «Юный шахматист». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, состязание проходит сегодня, 15 февраля, на базе калужской школы № 6 имени Пушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

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Турнир проходит в рамках регионального проекта «Шахматы — в школу».

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Как раннее сообщало ИА REGNUM, проект «Шахматы в школах» начал осуществляться в Калужском регионе после подписания меморандума о сотрудничестве между ФИДЕ и правительством Калужской области. Согласно документу, Международная шахматная федерация будет оказывать активное содействие развитию игры в шахматы в Калужской области.

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В рамках программы развития шахмат в Калужской области на 2016−2020 годы в регионе создаются условия для дальнейшего развития и пропаганды шахмат, приобщения к занятиям различных слоёв населения.