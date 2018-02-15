Москва, 15 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Несмотря на увеличение добычи сланцевой нефти в США до исторических максимумов в 10,271 млн баррелей в сутки и росту коммерческих запасов на 1,8 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефтяные котировки на сорт марки Brent 15 февраля с утра показывают значительный рост и торгуются на уровне $65,14 за баррель, что 5% выше цены закрытия 14 февраля», — пояснил Дядин.

Рынок нефти в первую очередь поддерживает слабеющий доллар. Но эта поддержка может оказаться краткосрочной, так как ужесточение монетарной политики ФРС, которая как минимум трижды планирует поднятие процентной ставки в 2018, вызовет неизбежное укрепление американской валюты.

По его словам, котировки национальной валюты чётко следуют за нефтяными.

«15 февраля с утра на рынке Forex валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 56,84 рубля за доллар США.

После открытия торгов на ММВБ укрепления рубля может быть продолжено, к ближайшей цели в 56,50 рубля за доллар», — считает эксперт.

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