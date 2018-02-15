Ярославль, 15 февраля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Ярославская область увеличит доходы и расходы в 2018 году на 2,8 млрд рублей. Проект изменений в бюджет региона внесен в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Рост доходов произойдет за счет средств федерального бюджета (1,23 млрд), выделенных по различным государственным программам, а также за счет собственных доходов (1,61 млрд). При этом значительная часть собственных доходов (1,21 млрд) пойдет на погашение кредиторской задолженности областного бюджета 2017 года.

Дополнительные «собственные доходы» в бюджете Ярославской области возникли за счет увеличения плана по двум основным источникам. Так план по налогу на прибыль увеличен с 16,5 млрд до 17,3 млрд, а план по налогу на доходы физических лиц с 16,3 млрд до 17 млрд.

Фактически это означает, что региональные власти не смогли в 2017 году произвести все расходы за счет доходов и перенесли их на 2018 год за счет увеличения плана по налогам. Между тем по документам бюджет останется бездефицитным: доходы и расходы в 2018 году составят 64,066 млрд рублей.